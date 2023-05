Polícia prende suspeito de roubar e ameaçar taxista e recupera veículo

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) recuperaram, na madrugada desta segunda-feira (29), um veículo VW Voyage, branco, que havia sido roubado de um taxista, em Cuiabá. A vítima, de 68 anos, foi rendida pelo suspeito, de 34 anos, após realizar uma corrida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o taxista relatou que foi acionado para levar o homem até a casa de sua avó. No local, o profissional foi rendido pelo suspeito, que estava armado com uma faca e anunciou o roubo.

Diante das características do homem, bem como do carro levado pelo suspeito, as equipes realizaram rondas pelos bairros da região e identificaram o autor do roubo a pé. Com ele, foi encontrado o aparelho celular da vítima. Sobre o veículo, o homem confessou que havia o abandonado. Os militares foram até o local e encontraram o carro. No entanto, o homem ressaltou que não possuía mais a chave do veículo.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a vítima foi até o local com uma chave reserva do veículo. A faca utilizada no crime não foi encontrada. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência para providências que o caso requer.