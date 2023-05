Polícia realiza buscas em mata por grávida desaparecida há duas semanas

A Polícia Civil de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos realizam, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação de busca pela jovem Thainá Krishna Russo, de 27 anos, que está desaparecida desde o dia 1º de maio.

O namorado de Thainá, Matheus Alecrim, é o principal suspeito do sumiço dela. Ele está preso preventivamente.

A delegada-chefe da DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Ivalda Aleixo, disse em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, que Matheus nega ter qualquer relação com o desaparecimento da jovem, mas que esteve em uma região de mata no dia seguinte ao sumiço dela.

“As investigações da delegacia de pessoas desaparecidas chegaram nessa região que iremos hoje. As informações que temos apontam que ele [Matheus] esteve no local no dia seguinte após o desaparecimento da Thainá. Vamos em busca de vestígios e, embora a gente não queira isso, vamos tentar ver se ele teria deixado um corpo ali. Delimitamos o local porque temos a informação de que ele ficou um determinado tempo ali”, disse Ivalda.

Matheus confirma que os dois tiveram uma briga naquele dia, mas que Thainá teria indo embora da residência dele após solicitar um carro por aplicativo. No entanto, a delegada disse que não encontrou nenhuma prova sobre isso.

“Ele disse que depois da discussão dos dois, ela teria saído com um carro de aplicativo, mas não achamos nenhuma evidência sobre isso. Contatamos as empresas de transporte por aplicativo, mas nada foi encontrado”, informou.

Segundo Ivalda, ele disse ainda que Thainá estaria sumida de propósito porque “está está fazendo um drama para a família por conta da gravidez”.

No entanto, todas as pessoas ouvidas pela polícia disseram que ele não queria a gravidez e teria pedido para fazer um aborto.