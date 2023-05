Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreende mais de 400 kg de cloridrato de cocaína em caminhão na BR 364

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização de trânsito e cargas no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, neste dia de 7 de maio de 2023, quando deteve um condutor que transportava ilícitos.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação referente ao condutor, veículo e carga. Após análise dos documentos e conversa com o motorista, a equipe de policiais optou por realizar uma fiscalização detalhada.

Durante os procedimentos, a equipe localizou ocultos na carga, tabletes de cloridrato de cocaína.

Em seguida, foi dada ordem de prisão em flagrante ao condutor, que admitiu não saber a quantidade exata de substância que transportava e que ele havia pegado o caminhão já carregado em Nova Mutum/MT e levaria até São Paulo/SP, onde, segundo ele, alguém entraria em contato para receber a substância.

A equipe de policiais solicitou apoio em um armazém de grãos para o descarregamento do milho e a retirada total da substância. No total, foram localizados 381 tabletes com aproximadamente 420 kg cloridrato de cocaína.

Após a retirada da substância, os policiais a encaminharam, juntamente com o envolvido, para a Polícia Judiciária.