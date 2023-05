Praça da Vila Operária é palco da Semana do Microempreendedor Individual

Começou nesta segunda-feira (22) e segue até sexta-feira (26), a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) em Rondonópolis, na Praça Bom Jesus, na Vila Operária.

Promovido pelo Sebrae, em parceria com várias entidades e instituições, entre elas a Prefeitura de Rondonópolis, o evento conta com uma série de atividades gratuitas programadas, como palestras, painéis, oficinas para quem quer iniciar ou aperfeiçoar a gestão de um negócio.

“Todo ano, o Sebrae realiza uma semana de mobilização nacional do MEI, com o objetivo de incentivar a abertura de novos negócios e auxiliar quem já empreende, prestando informações sobre linhas de crédito e tirando dúvidas em geral”, disse o gerente do Departamento de Fomento às Micro, Pequenas e Médias Empresas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, Jarmes Freitas.

Durante a semana, ocorrem diversas ações, como oficinas, painéis, mutirões de atendimentos de instituições financeiras e de crédito, espaços de exposição e palestras com temas relevantes, promovendo conhecimento e orientações práticas para quem quer iniciar ou aperfeiçoar a gestão do seu negócio. “Todos os atendimentos são gratuitos”, disse Jarmes, acrescentado que as inscrições para participar podem ser feitas no local.

CAE

Ele comunica ainda que, com a realização da Semana do MEI, o Centro de Atendimento Empresarial (CAE) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico fará o atendimento ao público entre os dias 22 a 26, na Praça Bom Jesus em horário comercial. “Não atenderemos na secretaria”, frisou.

PROGRAMAÇÃO

22.MAIO | Seg – Local: Praça Bom Jesus – Vila Operária📍

• Mutirão de Atendimento ao MEI (ACIR, CAE e SEBRAE) – 8h as 17h

• Atendimento de produtos financeiros – Sicoob – 8h as 17h

• 📚Oficina: Whatsapp Business como ferramenta de vendas – 18h as 22h

23.MAIO | Seg – Local: Praça Bom Jesus – Vila Operária📍

• Mutirão de Atendimento ao MEI (ACIR, CAE e SEBRAE) – 8h as 17h

• Atendimento produtos financeiros – Sicredi – 8h as 17h

24.MAIO | Qua – Local: Praça Bom Jesus – Vila Operária📍

• Mutirão de Atendimento ao MEI (ACIR, CAE e SEBRAE) – 8h as 17h

• Atendimento produtos financeiros – Banco da Amazônia – 8h as 17h

24.MAIO | Qua – Local: Auditório Sebrae – Centro📍📍

• 📚📚 Palestra: “Atender bem gera mais vendas” – 19h as 21h

25.MAIO | Qui – Local: Praça Bom Jesus – Vila Operária📍

• Mutirão de Atendimento ao MEI (ACIR, CAE e SEBRAE) – 8h as 17h

• Atendimento produtos financeiros – Caixa Econômica Federal – 8h as 17h

• 📚Oficina: Como vender mais através presença digital – 18h as 22h

26.MAIO | Sex – Local: Praça Bom Jesus – Vila Operária📍

• Mutirão de Atendimento ao MEI (ACIR, CAE e SEBRAE) – 8h as 17h

• Atendimento produtos financeiros – Banco do Brasil – 8h as 17h

• 📚Oficina: Atendimento focado em pessoas – 18h as 22h

22 a 26 MAIO | Seg a Sex – Local: (Agência Sebrae – Centro)

Atendimento ao MEI – 7:30h as 17h