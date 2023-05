Prazo para tentar entrar no 1º lote de restituição do IR 2023 acaba em seis dias

Quem quiser ter chance de entrar no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023, marcado para o dia 31 de maio, precisa se apressar. Quem entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 até o dia 10 de maio poderá receber o valor mais rápido. A Receita Federal recomenda o envio até a data mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais.

A entrega da declaração começou no dia 15 de março, e o prazo vai terminar no dia 31 de maio. O Fisco espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.

Também no dia 10 de maio é a data máxima de envio da declaração para quem tiver interesse em optar pelo débito automático na primeira cota, ou na cota única.

Como nos outros anos, em 2023 o calendário de pagamentos da restituição é dividido em cinco lotes, e os primeiros deles se referem a prioridades legais.

Quais são as prioridades legais

A ordem de pagamento é a seguinte:

• Pessoas com mais de 80 anos;

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Pessoas com doença grave ou deficiência;

• Contribuinte cuja maior fonte de renda é o magistério.

Neste ano, a Receita instituiu mais duas prioridades para o pagamento da restituição, além das listadas acima. São elas:

• Quem optar por fazer a declaração pré-preenchida;

• Quem optar por receber a restituição via Pix (somente chave CPF).

Em caso de empate no critério, quem entregou primeiro recebe antes.

Nessa ordem, é possível ver que há dois “fura-filas” para a restituição deste ano. O primeiro é a declaração pré-preenchida, e o segundo, a utilização do Pix como método para recebimento da restituição.

Confira o calendário da restituição

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro