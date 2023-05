Prazo para tentar entrar no 1º lote de restituição do IR 2023 termina nesta quarta

Os apressadinhos que desejam receber a restituição do Imposto de Renda 2023 já no primeiro lote, a ser pago no dia 31 de maio, devem enviar a declaração até esta quarta-feira (10).

De acordo com Ricardo Ribeiro Junior, supervisor regional do Imposto de Renda da Receita Federal em São Paulo, a data-limite existe porque o Fisco precisa enviar os dados ao banco para que efetue o pagamento.

Passou esse prazo, só será possível pedir o débito automático a partir da segunda cota

Cabe ressaltar, no entanto, que nem todos aqueles que enviarem o documento para o banco de dados do Fisco até as 23h59 receberão efetivamente o dinheiro no lote inicial.

Conforme as normas da Receita, o primeiro lote de pagamento é destinado aos contribuintes com prioridade legal. O grupo é composto de idosos, deficientes e aqueles que têm o magistério como a principal fonte de renda.

Neste ano, ingressam também na lista de prioridades do Fisco os brasileiros que utilizarem a declaração pré-preenchida e quem optou pelo recebimento da restituição via Pix.

Até o momento, dos mais de 21,5 milhões de declarações já transmitidas para a base de dados da Receita Federal, 70% têm imposto a restituir. Outros 15% têm débitos pendentes com o Fisco, e quase 13% não pagam imposto.