Preço médio da gasolina volta a cair nos postos do país

O preço médio do litro da gasolina comum nos postos de todo o país voltou a cair na última semana, após alta no período anterior. O valor recuou de R$ 5,52 para R$ 5,49, queda de 0,54%, entre os dias 7 e 12 de maio. A informação é do levantamento divulgado nesta sexta-feira (12) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Todos os combustíveis tiveram redução de preço nos postos na última semana. Mas a maior foi a do diesel S-10, de 2,28%, que registrou a 13º queda consecutiva, com o valor passando de R$ 5,70 para R$ 5,57. O etanol também recuou 1,45%, de R$ 4,15 para R$ 4,09 o litro.

Nesta sexta-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa poderá reajustar os valores na próxima semana. “Sim, há chance de reajuste na semana que vem de alguns combustíveis, mas não vou dar ‘spoiler'”, disse ele em uma coletiva de imprensa sobre os resultados trimestrais da empresa. Na quinta-feira (11), o governo chegou a divulgar que o preço do gás iria cair até R$ 0,15.

Nesta sexta-feira, os dados da inflação oficial divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que o preço dos combustíveis recuou 0,44% no mês de abril, a primeira queda desde dezembro do ano passado (-0,9%).

A variação negativa apurada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) foi puxada pelos valores mais baixos cobrados pelo óleo diesel (-2,25%), gás veicular (-0,83%) e gasolina (-0,52%). Por outro lado, o etanol está 0,92% mais caro.

Após a volta da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins sobre os valores da gasolina e do etanol nas refinarias, o preço do combustível chegou a subir 8,33% em março e impulsionou a inflação do período. Esses tributos são repassados ao consumidor final, na ponta da cadeia de consumo.