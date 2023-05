Prefeito protocola pedidos de construção de escolas e creches para Rondonópolis

O prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio esteve em Brasília nesta quinta-feira (18). Acompanhado da secretária de Educação do município Mara Gleibe, ele protocolou no Ministério da Educação pedidos de construção de escolas e creches para atender a demanda da cidade.

A audiência foi realizada com a secretária-executiva do Ministério da Educação Izolda Cela, que é ex-governadora do Ceará, que recebeu os pedidos e vai dar encaminhamento nos projetos para o setor da educação de Rondonópolis.

Pátio comentou que apesar dos muitos investimentos que estão em curso, o município precisa avançar ainda mais para, gradativamente, concretizar o projeto de implantar escolas para os alunos do primeiro ciclo em período integral na cidade.

“Já universalizamos praticamente a educação infantil, faltam poucas creches, agora vamos para cima e trabalhar pelo ensino fundamental”.

Pátio e Mara Gleibe contaram com o apoio do senador Wellington Fagundes que tem articulado em Brasília para estreitar os laços nos Ministérios e encaminhar os recursos federais para o município.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Ainda em Brasília, o prefeito reuniu parte de seu secretariado para uma reunião no Ministério da Justiça com a assessora de Gabinete do Ministro Flávio Dino, Rosimeri Teixeira Barros e com a assessora direta do ministro Rafaela Vidigal, onde foi protocolado vários projetos para viabilizar recursos do Fundo Nacional das Políticas Penais e por meio dele implantar a Casa da Mulher Brasileira em Rondonópolis. A unidade é voltada ao atendimento das mulheres vítimas de violência.

Durante o encontro também foi tratado sobre o fortalecimento da parceria entre município e União na área da segurança pública, principalmente na proteção das comunidades escolares.