Prefeito reúne secretários com comunidade para avaliar andamento de obras no Naboreiro

O prefeito José Carlos do Pátio reuniu seu secretariado na sala de reuniões do Palácio da Cidadania, na tarde desta sexta-feira (12) para avaliar o andamento de várias demandas apresentadas pela comunidade do Distrito de Naboreiro e determinar prazos para a conclusão.

Por se tratar de uma comunidade rural e há muito tempo negligenciada por administrações anteriores, as demandas são muitas e cruciais para toda a comunidade.

Recentemente o prefeito fez um mutirão de limpeza e serviços no distrito, quando então ouviu as demandas da comunidade e gradativamente vem tentando atendê-las.

Os pedidos vão desde asfaltamento da sede do distrito, elaboração de convênio e reforma da escola (internato), bem como a reforma da escolinha municipal, construção de área de lazer, iluminação e instalação de alambrado no campo de futebol, construção de um novo PSF, instalação de iluminação pública de Led; regularização fundiária (entrega de 110 títulos de propriedade), melhorias no abastecimento na rede de água (hidrometração), bem como a limpeza e substituição das bombas dos poços artesianos, reforma do salão comunitário, manilhamento de quatro pontos na região do distrito e ainda disponibilização (desapropriação) de duas áreas para futura construção de uma farinheira e de um laticínio, que possa movimentar e fomentar a bacia leiteira da região; e por último, a instalação de lixeiras e urbanização do distrito.

Pátio ainda cobrou agilização no andamento do projeto de granja comunitária, onde a prefeitura vai subsidiar a compra de pintinhos para a criação de frangos nos sítios, atendendo a cerca de 50 famílias interessadas na atividade.

Ao final das avaliações técnicas sobre o andamento de cada demanda junto a cada secretaria, o prefeito se comprometeu em estar na manhã do dia 24 de junho para uma avaliação técnica “in-loco”, quando ele pessoalmente, irá conferir o andamento de cada obra em execução.

O prefeito ainda cobrou mais celeridade e comprometimento dos secretários exigindo um acompanhamento mais de perto de cada ação executada até a data da inspeção no dia 24.