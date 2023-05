Prefeito se reúne com o deputado Nininho e representante da TMG

O prefeito José Carlos do Pátio esteve reunido nesta segunda-feira (29) com o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, e com o representante da empresa TMG, Romão Viana. Na reunião, realizada no gabinete da Prefeitura, o prefeito tratou de projetos para o desenvolvimento de Rondonópolis.

Entre os assuntos abordados, o representante da TMG, que é uma empresa que atua em pesquisa em soja, milho e algodão, e conta com mais de 300 colaboradores em Rondonópolis, destacou a importância da pavimentação da MT-383, que dá acesso à região do Naboreiro, que vai beneficiar a empresas e seus trabalhadores, bem como os pequenos proprietários rurais da região.

“A pavimentação vai melhorar muito o acesso à empresa para todos os colaboradores e também para os vários pequenos produtores rurais da região. Isso contribui para o desenvolvimento de toda a região”, disse Viana.

A obra de pavimentação da MT-383 entre o perímetro urbano de Rondonópolis e a região do Naboreiro já está em andamento.