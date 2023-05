Prefeitura avança na estruturação da Educação para implantar escola integral

O prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio protocolou pessoalmente na sede do Ministério da Educação (MEC) em Brasília pedidos de parceria para construção de cinco escolas e quatro creches no município. As novas unidades vêm ao encontro do projeto macro da atual administração de estruturar o setor da educação e com isso poder abrir as escolas para atender os alunos em período integral.

No MEC, José Carlos do Pátio e a secretária Mara Gleibe foram recebidos pela secretária-executiva, Izolda Cela, que pode conhecer os investimentos que o município tem feito para alavancar o setor no município. Os projetos que foram protocolados são de escolas projetadas em grandes áreas com estrutura esportiva para abrigar os alunos durante os dois períodos que vão ficar na unidade.

“Estamos intensificando nossa política na educação. Na próxima semana daremos a ordem de serviço para a construção de mais três escolas e já temos a liberação do governo do Estado para a construção de mais duas unidades”, ressaltou o prefeito. Pátio afirmou que a Educação de Rondonópolis conta hoje com o tripé: município Estado e governo federal, investindo juntos na educação.

Durante a visita ao MEC, o prefeito tratou também sobre uma possível vinda do ministro Camilo Santana a Rondonópolis para cumprir agenda na Universidade Federal (UFR). A expectativa é que o ministro traga alguma novidade e anuncie novas parcerias.