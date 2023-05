Prefeitura e Obra Kolping oferecem capacitação para indígenas, PCDs e membros do Compir

Teve início hoje (02), no Núcleo de Conselhos, o curso de inclusão digital, que faz parte do Projeto Reconstruindo o Futuro, resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Promoção e Assistência Social (Sempras), de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti) e a Obra Kolping.

Com aulas assistidas à tarde, de segunda a sexta-feira, durante todo o mês de maio, uma turma de 14 alunos composta por pessoas com deficiência (PCDs), indígenas da Aldeia Tadarimana, além de integrantes do Conselho Municipal da Igualdade Racial (Compir) vão aprender com o professor de informática Matheus Henrique Pinheiro dos Santos um conteúdo que lhes vai permitir viajar pelo planeta através do computador e, ainda, desenvolver habilidades que lhes facilitem atividades do dia a dia gerando rapidez e praticidade na sua execução.

“Ao todo, as lições vão perfazer 80 horas, todos os dias da semana, por 4h, à tarde. Vou ensinar os participantes a utilizarem o pacote office, o word e o excel, a criarem sites e, também, orientá-los sobre os cuidados a serem adotados para que eles tenham segurança ao navegarem na internet”, adiantou o professor.