Prefeitura inicia trabalho de regularização fundiária da Vila Amizade

Moradores do bairro Vila Amizade se reuniram na noite desta segunda-feira (22) para dar início às tratativas da regularização fundiária dos imóveis do bairro. Um trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) vai viabilizar gratuitamente a documentação dos imóveis aos proprietários.

No encontro, os moradores assistiram a uma apresentação do Intermat sobre como funciona todo o processo de regularização dos imóveis, desde a etapa inicial de apresentação dos documentos do proprietário até chegar na fase de final de avaliação do processo e então a entrega das escrituras. O Instituto já fez um levantamento prévio no bairro e verificou que existem 108 imóveis para serem regularizados.

Uma força tarefa será realizada pelos técnicos do departamento de habitação do município que estão alocados na casa da moradora Zelina fazendo os primeiros atendimentos das 8h às 12h e das 14h às 17h. Quem precisar pode ainda fazer a abertura do processo no sábado (27) das 8h às 12h. Ao final da reunião, os moradores presentes já saíram com um roteiro das fases de atendimento e a lista de documentos exigidos para formalização.

Representante do Intermat explica sobre o processo de regularização

Somente na atual administração, a Prefeitura já entregou cerca de 20 mil títulos definitivos de propriedade. O prefeito José Carlos do Pátio afirmou que o município está estruturado e tem conhecimento para avançar com esse serviço que leva dignidade para as famílias. “Estamos prontos e temos know-how para desenvolver esse trabalho, agora dependemos do Intermat para agilizar os processos da Vila Amizade”, destacou.

Um dos incentivadores desse trabalho na Vila Amizade, o vereador Kaza Grande também participou do evento e comentou que recebeu muita cobrança da comunidade para realização desse trabalho no bairro e com isso dar dignidade para esses moradores.

Na região, outros bairros como a Vila Boa Esperança e o 10 de Junho também já está passando pelo processo de regularização e em breve mais famílias poderão ter a garantia e segurança de viver no imóvel escriturado.