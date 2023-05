Prefeitura retoma inscrições para o cadastro habitacional e atualizações de cadastros antigos

Após a entrega dos 1.440 apartamentos que compõem o residencial Celina Bezerra, a Prefeitura de Rondonópolis por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo retomou o processo de inscrição para o chamado cadastro habitacional do município, uma oportunidade para as famílias de baixa renda terem acesso à casa própria.

As inscrições estão sendo feitas somente na unidade do Ganha Tempo, localizada na rua João Pessoa 802, na quadra da antiga rodoviária no centro da cidade. O horário de atendimento vai das 8 até as 17 horas. Os interessados em se inscrever, mas que não podem se ausentar do trabalho, podem aproveitar o horário de almoço pois o atendimento é ininterrupto.

O objetivo do município é dar a oportunidade para toda a população interessada em participar dos programas habitacionais se inscrever. Aqueles que já fizeram o cadastro no município devem também procurar a unidade do Ganha Tempo para fazer a atualização dos dados para não ficar de fora de nenhuma convocação futura.

A secretária de Habitação e Urbanismo Huani Rodrigues explica que as famílias não precisam ter pressa para se inscrever, visto que, no momento será feito apenas o cadastro dos interessados e esse serviço vai continuar sendo feito constantemente. Para o cadastro são distribuídas 30 senhas por dia, já para a atualização não tem limite de atendimento.

Huani ressalta que os programas habitacionais são direcionados para famílias de baixa renda, que vivem em vulnerabilidade social e que atendam os critérios para serem contempladas.