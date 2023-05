Primeiro-ministro britânico anuncia investimento de R$ 500 milhões no Fundo Amazônia

Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (5), o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o país vai contribuir com o Fundo Amazônia com cerca de 80 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 500 milhões.

No encontro com o primeiro-ministro, Lula destacou a importância do fundo e enfatizou o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. “Tenho falado para todos os países ricos e pedido para que cumpram os acordos firmados nas edições da COP [Convenção do Clima]. Os países mais pobres precisam de ajuda para manter suas florestas de pé e o clima de que a sociedade precisa [para viver].”

O presidente brasileiro também agradeceu a Sunak pelo telefonema em solidariedade ao governo após os ataques extremistas de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes.

“Além da coroação, vim para tentar restabelecer a normalidade na relação Brasil-Reino Unido”, frisou Lula. “Estou muito otimista e agradecido de estar aqui. Essa reunião bilateral é muito importante para nós”, acrescentou.

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, comemorou o anúncio nas redes sociais.

Lula desembarcou em Londres mais cedo para participar da cerimônia de coroação do rei Charles 3º, que acontecerá no sábado (6). Às 13h (17h em Londres), o presidente brasileiro participará de uma recepção oferecida pelo monarca britânico às delegações estrangeiras.

Criado em 2008, o fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Em 2019, países europeus suspenderam os repasses para novos projetos após o governo brasileiro ter apresentado sugestões de mudança na aplicação dos recursos e extinguido colegiados de gestão.

Em 30 de janeiro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a retomada do fundo com um pacote de aproximadamente R$ 1 bilhão do governo da Alemanha.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também solicitou ao Congresso americano autorização para que o país faça uma contribuição equivalente a R$ 2,5 bilhões. O valor corresponde a dez vezes mais do que o planejado anteriormente.