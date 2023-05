Príncipes, no plural

As democracias modernas, surgidas a partir da Revolução Francesa (1789), propagandeavam o fim dos privilégios que as classes sociais impunham e a igualdade de tratamento e oportunidade para todos os homens e mulheres. “Todos são iguais perante a lei” passou a ser lema e propósito de todas as constituições surgidas a partir da revolta popular que inaugurou a história contemporânea.

A ideia de que cada cidadão é detentor de direitos e responsabilidades para com o Estado, que se constituía em uma ameaça à realeza, à nobreza e ao clero, as castas dominantes do poder à época, seduziu a plebe porquanto, como era impossível ocorrer a mobilidade social (sair de uma classe e entrar na outra), que não houvesse mais classe social, pois! A máxima, inatacável do ponto de vista teórico, porém, carregava em si mesma o elemento de sua absurda contradição quando posta em prática: a lei.

“Todos são iguais perante a lei!”. ‘Tá bom, mas eu pergunto, quem é que faz a lei? É onde reside o problema. A fim de combater o então Estado Príncipe, em que o governante fazia o que lhe desse na cachola, a lei, o Estado de Direito, passou a ser o prumo e o esquadro balizador da edificação social. E a promessa foi cumprida: todos se tornaram iguais perante a lei. Só que a lei não foi igual para todos.

Pela lei, distorções, privilégios e injustiças foram impostos pelo Estado a seus cidadãos. Pessoas pretas foram escravizadas, mulheres não podiam votar, filhos eram espancados, tudo dentro da lei. É verdade que a produção legislativa é mais plural que uma regra extraída da vontade de um governante totalitário, mas só obedece a interesses de poderosos, afinal, e não ao povo.

Depois da nossa última constituição, a “Carta Cidadã”, como ficou conhecida, o princípio da legalidade foi levado ao seu mais alto grau e, para a criação de privilégios, essa desgraça social resultante de nossa formação enquanto povo a partir da dialética cunhada por Gilberto Freire em “Casa Grande e Senzala”, os grupos de interesse passaram a orientar os processos eleitorais, a fim de garantir parlamentos que produzissem leis que os beneficiassem.

O enfrentamento a esse “leviatã” legal construído por esses grupos de interesse (banqueiros, veículos de comunicação, religiosos, servidores públicos, militares etc.) só pode ser feito pelos nossos jovens, e não se faz de qualquer forma, mas com organização e militância. Contudo, no Brasil os jovens sequer leem mais e, sem uma base teórica, pouco na prática pode ser feito. Uma tragédia nacional que nos deixa, enquanto povo e nação, à mercê desses grupos organizados de interesses que controlam todos os espaços de poder. Saímos do “Estado Príncipe” para o “Estado Príncipes”, no plural. Na democracia, não é a maioria que governa; é a minoria organizada.

E, mais uma vez, nossa única saída para a conscientização cidadã de nossa gente passa pela educação. Adivinhou o porquê de não haver grupo de interesse para educar o povo? É que significaria o fim desse modelo segregador e injusto que vivemos. “Todos são iguais perante a lei”, uma ova! Está na hora de mudar o sistema outra vez. A nova “plebe” clama por essa mudança, mas os poderosos não a admitem.

Percebeu que os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado eram os mesmos no governo Bolsonaro? Percebeu que o presidente do Banco Central também? Percebeu que a taxa de juros é a mesma? Percebeu que Lula mandou liberar R$ 9 bilhões em emendas do Relator ao Orçamento da União? Percebeu que, no governo Bolsonaro isso era chamado de “orçamento secreto”, mas agora de “pragmatismo político para formação de maioria”? Está tudo igual, minha gente. Acorda, povo brasileiro, senão você vai morrer plebeu, e não precisa ser assim.