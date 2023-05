Problemas renais: saiba como identificá-los a tempo

Responsável por remover resíduos e o excesso de água do organismo, os rins, muitas vezes acabam não recebendo os cuidados de prevenção necessários, e os problemas renais são descobertos em fases já avançadas, o que pode diminuir as possibilidades de tratamento.



Dados da organização internacional World Kidney Day mostram que 10% da população mundial padece de doença renal crônica, que se não for tratada, pode levar à morte. A Doença Renal Crônica (DRC) é uma lesão que avança de maneira progressiva e irreversível, que pode evoluir para terapia renal substitutiva: hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o número de pessoas acometidas pela DRC é crescente e mais de 140 mil já realizam diálise no Brasil.



“O paciente deve realizar anualmente o exame de creatinina, caso tenha comorbidades como hipertensão e diabetes, esse exame deve ser repetido com mais frequência”, destaca Bruno Graçaplena, nefrologista e responsável técnico pela DaVita Monte Serrat.



A creatinina é um composto originado da creatina e que é filtrado e eliminado pelos rins. Ao medir as taxas dessa substância no sangue é uma maneira de avaliar a saúde renal de um paciente. Pessoas que sofrem de doença renal irão apresentar níveis elevados de creatinina.



Alguns fatores podem levar à insuficiência renal crônica como o diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares e tabagismo. Mas, nem sempre, os sintomas surgem na fase inicial, por isso, estar atento a alguns sinais que o corpo apresenta pode ser um alerta para problemas renais.



“Hipertensão de início recente ou súbito e alterações do fluxo urinário, assim como inchaço nos membros inferiores e no rosto são sinais de algo pode estar errado com os rins”, complementa Graçaplena.

Fique atento a outros sintomas:

Alteração na cor e no cheiro da urina;

Insônia;

Presença de espuma na urina;

Falta de apetite;

Sabor metálico na boca;

Fadiga;

Pressão na barriga no ato de urinar.

Manter os níveis de creatinina adequados auxiliam em manter os rins saudáveis, por isso é importante reduzir o consumo de sal, se atentar ao peso, praticar exercícios, monitorar a pressão arterial, evitar medicamentos sem prescrição médica e beber muita água.