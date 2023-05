Professoras de Escolas Municipais são premiadas em prova do Estado

O prefeito José Carlos do Pátio recebeu na sala de reuniões da prefeitura as professoras da rede municipal que foram premiadas no ‘Avalia MT’, na manhã desta quinta-feira (25), em Rondonópolis (MT).

A prova é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite a realização de um diagnóstico da educação básica do Estado de Mato Grosso e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

“Eu passei meu mandato todo inaugurando uma creche, reforma, escola e nunca falei do ser humano. Hoje estamos falando do ser humano, não adianta nada a gente fazer uma obra física sem lembrar do ser humano e eu estou orgulhoso da nossa rede” disse o prefeito durante entrevista.

Ainda conforme o prefeito José Carlos, 4 escolas estão entre as melhores de Mato Grosso.

“A rede evoluiu já nas avaliações. O Avalia MT já colocou 4 escolas nossas entre as melhores de MT. A escola José Antônio da Silva, Balbino, Alcides e Gleba Dom Bosco. Então isso nos orgulha, demonstra que a gestão não está só preocupada com a parte física da Escola, de pintar fazer uma nova Escola, melhorar e sim na qualidade do resultado dos alunos e eu estou muito orgulhoso com a nossa equipe da educação que já está começando a avançar, evoluir e quem ganha é a nossa sociedade” finaliza o prefeito.