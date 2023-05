Quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois homens e duas mulheres após uma colisão envolvendo duas motos, no cruzamento da Avenida Júlio Campos com a Avenida W20, no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, um casal seguia em uma moto pela Avenida Júlio Campos e o outro casal seguia pela Avenida W20 quando ocorreu a batida no cruzamento.

Duas viaturas do SAMU compareceram na ocorrência. Os dois casais foram encaminhados pra uma unidade hospitalar.