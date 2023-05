Rio de Janeiro e Gramado estão entre os 5 destinos latino-americanos mais buscados globalmente para as férias de julho

Muitas pessoas já começaram a planejar suas férias do meio do ano, afinal, mais de 44% dos viajantes começam o planejamento de suas viagens com até quatro meses de antecedência. Pensando nisso, a Booking realizou um levantamento de dados na plataforma para verificar para onde os viajantes do mundo todo planejam viajar em julho e agosto, período tradicional de férias escolares.

Na lista dos cinco destinos latino-americanos mais buscados por viajantes globais para o período, na plataforma da Booking, dois são brasileiros: Rio de Janeiro (RJ) e Gramado (RS), sendo que ambos tiveram crescimento em buscas comparados com o mesmo período em 2022. A cidade maravilhosa alcançou um aumento de 25% em relação às buscas para o mesmo período no ano passado. Já a cidade gaúcha registrou crescimento de 8% em comparação a 2022.

Entre os latino-americanos, Cancun (no México), aparece como o mais visado para o período, seguido de Punta Cana (na República Dominicana), e Playa del Carmen (também em terras mexicanas).

Destinos latino-americanos mais buscados por viajantes globais, na Booking.com, para o período de julho e agosto de 2023²:

1) Cancún, México: 20º lugar na lista global

2) Punta Cana, República Dominicana: 42º lugar na lista global

3) Playa del Carmen, México: 52º lugar na lista global

4) Rio de Janeiro (RJ), Brasil: 59º lugar na lista global

5) Gramado (RS), Brasil: 70º lugar na lista global

Para Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil, “é muito gratificante ver dois destinos brasileiros em meio ao ranking global e com aumento significativo nas buscas. O Brasil e a América Latina são ricos em destinos e atrações para todos os gostos e perfis de viajantes, desde grandes capitais a charmosas cidades de serra, praias paradisíacas e até mesmo locais para a prática de esportes de inverno”.