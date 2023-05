Rondonópolis registra queda no número de homicídios e crimes patrimoniais

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) registrou uma redução na quantidade de crimes durante os primeiros 4 meses do ano de 2023. A informação foi repassada durante uma coletiva com a imprensa na manhã desta quinta-feira (4), no 4º Comando Regional, em Rondonópolis (MT).

O 5° BPM atualmente compreende a região sudeste de Mato Grosso e possui como demanda territorial as cidades de Rondonópolis, Pedra Preta, Guiratinga, Tesouro, São José do Povo e Itiquira além dos Distritos de Garça Branca e Ouro Branco do Sul.

No primeiro quadrimestre de 2023 houve uma redução de 55% no número de homicídios em comparação com o mesmo período de 2022. Somente no mês de abril a redução foi de 67%.

“Estamos fazendo a prestação de contas de toda a atividade operacional e administrativa feita pelo 5° Batalhão durante os primeiros 4 meses do ano de 2023. Os principais crimes contra a vida e contra o patrimônio conseguimos reduzir baseado em um plano de trabalho em um programa voltado ao policiamento ostensivo. Estamos apresentando reduções nos crimes contra a vida, os homicídios, nos crimes contra o patrimônio, o furto e o roubo” explica o comandante do 5° BPM Tenente Coronel, Lauro Osório.

Durante a coletiva, o Coronel falou ainda sobre os trabalhos desenvolvidos com os programas de policiamento.

“Em especial podemos dizer que temos o Patrulhamento Rural e a Escola Segura. Tivemos uma demanda relativa as unidades escolares agora no mês de abril, mas graças a um

planejamento traçado e a parceria em conjunto com a Secretaria Municipal de

Educação e a Secretaria de Estado de Educação nós conseguimos evitar qualquer mal na nossa escola e manter a paz” explica o Coronel.

Além do Patrulhamento Rural e a Escola Segura, operações como Tiradentes, Contenção, Integradas, Trabalhador, Bom Dia Cidadão contribuem para a redução dos crimes.