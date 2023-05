Rondonópolis | Saúde faz mutirão e realiza 300 cirurgias de cataratas no Ceadas

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado (27), domingo (28) e segunda-feira (29), um mutirão de cirurgia de cataratas no Ceadas

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado (27), domingo (28) e segunda-feira (29), um mutirão de cirurgia de cataratas no Centro de Especialidades e Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas). Nos três dias, 300 pacientes foram atendidos na ação, que busca reduzir a espera pela cirurgia em Rondonópolis.

De acordo com a superintendente de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Stephany Paiva, esse foi o segundo mutirão de cirurgias de cataratas realizado pela Saúde Municipal este ano e a previsão é fazer mais um no próximo mês de junho. As datas do próximo mutirão ainda estão sendo definidas.

A intenção do Município com a promoção dos mutirões é zerar a demanda reprimida de pacientes que estão na fila de espera por uma cirurgia de cataratas em Rondonópolis.

Para o mutirão que será realizado em junho, a Central de Regulação do Município, deve entrar em contato com os pacientes que estão na fila e marcar a data para a cirurgia.