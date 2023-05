Rondonópolis segue sendo maior exportador de Mato Grosso e 13º maior do Brasil

Rondonópolis fecha o primeiro quadrimestre do ano com U$ 1.012,93 bilhão em exportações. Com esse resultado, o Município se mantém como maior exportador de Mato Grosso e 13º maior do Brasil. Os dados da balança comercial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam ainda que houve aumento de 23,1% nas exportações locais com relação ao mesmo período do ano passado. O montante exportado entre janeiro e abril representa 9,9% do total exportado por Mato Grosso e 1% das exportações brasileiras no período.

Já as importações tiveram queda com relação ao ano passado. Com redução de 28,6%, as importações somaram U$ 383,5 milhões entre janeiro e abril, representando 41,7% do total importado no período por Mato Grosso e 0,5% das importações do Brasil. Neste primeiro quadrimestre, Rondonópolis é o maior importador do Estado e 45º do país.

O aumento nas exportações e diminuição das importações, levaram Rondonópolis a fechar os quatro primeiros meses do ano com superávit de U$ 629,43 milhões na balança comercial.

China é principal destino

As exportações de Rondonópolis tiveram como principal destino os países asiáticos no primeiro quadrimestre do ano. As exportações para a China somaram U$ 341 milhões no período, o que representa 33,6% do total das exportações de Rondonópolis. Valor 18,3% maior que no mesmo período do ano passado.

Para a Tailândia foram exportados um total de U$ 222 milhões, aumento de 23,2% com relação a 2022. E, para a Indonésia, foram exportados U$ 118 milhões, o que representou 11,7% do total das exportações de Rondonópolis entre janeiro e abril.

Já as importações vieram principalmente da Rússia (U$ 95,8 milhões); do Canadá (U$ 87,1 milhões) e dos Estados Unidos (U$ 35,7 milhões).

Produtos

A torta e os resíduos da extração do óleo de soja são o principal produto exportado por Rondonópolis no primeiro quadrimestre do ano, representando 50% do total das exportações. Foram exportados U$ 506 milhões em tortas e resíduos, 39% a mais que no mesmo período do ano passado.

Os demais produtos exportados são a soja, mesmo triturada, representando 37% das exportações; o óleo de soja (4,9% das exportações); o algodão (3,9%); e, a carne bovina (3,6%).

Os adubos foram os principais produtos importados. Os adubos minerais representaram 55% das importações, seguido dos adubos minerais ou químicos compostos (21%), e adubos azotados (13%).