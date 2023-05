Rondonopolitanos farão parte da delegação estadual na Conferência Nacional de Saúde

Os rondonopolitanos Wagner Santos, Nilza Cerqueira e a indígena Boe Bororo Adriana estão entre os 40 delegados que representaram Mato Grosso na 17.ª Conferência Nacional de Saúde.

A escolha ocorreu durante a 10.ª Conferência Estadual de Saúde realizada entre os dias 23 e 26 de maio, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

Com a temática: “Amanhã vai ser outro dia”, o evento promovido pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) reuniu mais de 1200 delegados, sendo que 40 deles representaram Rondonópolis na importante discussão para o alinhamento de questões voltadas para o aperfeiçoamento da Saúde Pública no Estado.

Antes da etapa estadual, aconteceu em Rondonópolis a 11ª Conferência Municipal da Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, no dia 28 de março, na sede da União Rondonopolitanas de Associação de Moradores de Bairros (Uramb).

Na ocasião, foram debatidas propostas de fortalecimento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, eleitos os delegados do município.

Os 40 representantes eleitos de Rondonópolis levaram as diretrizes levantadas localmente para as discussões da etapa estadual realizada durante quatro dias na semana passada, na capital. Agora, dos 40 delegados de Rondonópolis foram eleitos três para integrar o staff estadual que estará em Brasília (DF), entre os dias 2 e 5 de julho, para a conferência nacional.

“É motivo de alegria sermos escolhidos para fazer parte dos delegados de Mato Grosso que estarão em Brasília, na nacional. É também motivo de grande responsabilidade levar as demandas do Estado para lá”, disse Wagner dos Santos.

Gerente da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Wagner disse que vai para Conferência Nacional com o “compromisso de lutar para garantir direitos e defender o fortalecimento do SUS”.

Conferência Nacional

A Conferência Nacional de Saúde é um espaço de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas SUS e ocorre a cada quatro anos.

Ao final do processo, as deliberações aprovadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento da União e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027.

Nacionalmente, o evento é realizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Ministério da Saúde (MS)