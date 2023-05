Rua Dom Pedro II é a primeira via a receber os corredores de ônibus e ciclofaixas

Já está em andamento o serviço para a implantação de novas faixas exclusivas para o transporte coletivo, bem como ciclofaixas e ciclorrotas. As intervenções fazem parte do projeto de engenharia de tráfego, baseado em um estudo, visando incentivar o uso de coletivos, bem como melhorar a mobilidade urbana da cidade.

“Os corredores exclusivos são uma ação estrutural para melhorar o trânsito e tornar o transporte coletivo mais atrativo para a população”, comentou o engenheiro de transportes, José Leonardo Alves Leite, que elaborou o projeto baseado na avaliação feita pelos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), com o apoio dos dados apresentados pela então empresa Cidade de Pedra.

“Com isso, foi possível determinar os corredores nas vias que mais passam as linhas do transporte coletivo”, completou o engenheiro. As intervenções ocorrerão por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), sendo responsabilidade da Autarquia do Transporte Coletivo (AMTC).

De acordo com ele, os corredores serão implantados em apenas alguns trechos das vias contempladas. “Somente onde foi identificada necessidade de dar maior fluidez para o trânsito”, explicou o engenheiro.

Os corredores exclusivos e as ciclofaixas, que já são realidades em cidades como Curitiba, vão começar a ser implantadas pela rua Dom Pedro II, que está recebendo o serviço de implantação da nova sinalização no trecho entre o cruzamento da Lions Internacional até a avenida Frei Servácio, na altura da Igreja Santa Cruz. Em seguida, deve ser contemplada a rua Rio Branco.

Deve-se retirar uma das faixas destinadas para estacionamento e transformá-la em corredor exclusivo de transporte coletivo nos horários de pico. Os horários que apenas ônibus poderão usar os corredores serão das 6h às 8h e das 16h45 às 18h.

“As placas vão indicar, inclusive, o horário em que os carros deverão deixar os trechos dos corredores livres para os ônibus, inicialmente da 6h às 8h e das 16h45 às 18h. Será um ganho muito grande para o trânsito e principalmente para os usuários do transporte coletivo de Rondonópolis”, comentou José Leonardo.

De acordo com o engenheiro, os locais onde existe estacionamento pago da empresa Rotativo Rondon, somente nos horários exclusivos do transporte coletivo é que não haverá uso do local para estacionamento. “Nos demais horários, mantém-se o serviço normalmente”.

O planejamento, que segue o estudo elaborado pelo engenheiro de transportes, José Leonardo Alves Leite, prevê a implantação de 24 km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal e 22 km de ciclofaixas e ciclorrotas, somando as vias Dom Pedro II, Fernando Corrêa, Barão do Rio Branco, João Pessoa, Otávio Pitaluga, João Goulart, Rio Branco (Trecho mão dupla). Avenidas: Bandeirantes, Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon, Lions Internacional, Bandeirantes (trecho duplicado).

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) explica que a ciclofaixa é parte da pista delimitada com pintura horizontal e sinalização de placas verticais destinada exclusivamente para tráfego de bicicletas. E, ciclorrota, também conhecida como Rota de Bicicleta, “são vias sinalizadas, no solo ou em placas, que compõem o sistema ciclável da cidade, de forma a interligar pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas”.