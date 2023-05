Sábado será o último dia para as famílias contempladas com o programa ‘Ser Família’ retirarem o cartão

Com o objetivo de agilizar a distribuição dos cartões Ser Família, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social está organizando o “Dia D” para a entrega dos cartões. A ação ocorrerá no próximo sábado (27), das 7h às 13h, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). É importante destacar que, caso não sejam retirados durante esse período, os cartões remanescentes serão devolvidos ao Governo do Estado, mais precisamente à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania.

Rondonópolis recebeu do Governo do Estado de Mato Grosso um total de 5.052 cartões. Até o momento, 3.548 cartões foram entregues às famílias beneficiárias. No entanto, ainda há 1.504 cartões pendentes de distribuição.

É fundamental ressaltar que durante esta semana os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estão realizando a entrega regular dos cartões. É de extrema importância que as famílias que ainda não receberam compareçam até sábado para garantir o acesso aos benefícios oferecidos pelo programa Ser Família.

Os Cras designados para a retirada dos cartões são os seguintes:

Unidade Cras – Local de entrega

Alfredo de Castro – Escola Celson Antônio de Carvalho

Residencial Ana Carla – Escola Francisca Barros

Conjunto São José – Escola CPAC

Jardim Iguaçu – Escola Rosalino

Jardim Luz d’Iara – SCFV Padre Lothar CSU

Rio Vermelho – Escola Nossa Senhora Aparecida

CRAS Sagrada Família – Praça Zumbi dos Palmares

CRAS Padre Lothar – Escola Frei Milton