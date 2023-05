Sanear registra média de 25 entupimentos por dia na rede de esgoto

As chuvas no primeiro quadrimestre deste ano e também o uso inadequado causaram um aumento no número de obstruções na rede de esgoto no município. A informação foi confirmada em levantamento divulgado nesta semana pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear). Foram 3.047 casos de janeiro a abril, uma média superior a 25 obstruções por dia.

O mês de janeiro foi o que registrou maior número de casos, 817 ao todo. Em fevereiro foram 709, enquanto março teve 775 e abril somou 746 ações para desentupimento de tubulações. A principal explicação é o aumento das chuvas no período associado a prática ilegal de direcionar águas pluviais para a rede de esgoto.

O responsável pelo setor de manutenção da rede de esgoto do Sanear, José Lopes, explica que a água da chuva deve ser direcionada para as sarjetas que estão ligadas à rede de águas pluviais. “Infelizmente muita gente conectou as canaletas à rede de esgoto o que causa o entupimento de tubulações, levando a extravasamentos que chegam a arrancar as tampas dos pontos de visitas (PVs) usados para as manutenções”.

Sem as tampas, o lixo e entulho trazidos pela enxurrada entram facilmente na rede de esgoto. Isso sem falar nos materiais que muitas vezes são jogados pelas próprias pessoas que residem ou circulam nas proximidades.

“Nossas equipes estão trabalhando dobrado para atender a demanda e é surpreendente a variedade de materiais que retiramos. Tem de tudo, materiais de construção, brinquedos, garrafas pets, e até ferramentas e animais mortos”, relata José Lopes.

Outro problema são as obras que utilizam máquinas pesadas e podem romper as tubulações, permitindo a entrada de materiais que também causam entupimentos. A situação aumenta os custos de operação e também os transtornos à população, pois o esgoto que extravasa pode escorrer pelas ruas causando mau cheiro e riscos de contaminação.

O Sanear informa que as empresas podem solicitar acesso ao cadastro para conhecer com antecedência a localização da rede e evitar acidentes. A população também pode colaborar desfazendo ligações indevidas, limpando regularmente a caixa de gordura nas residências, não jogando lixo nas ruas e também comunicando com rapidez a existência de PVs sem tampa.

“Se todos colaborarem podemos diminuir esses índices, destinando a economia com os custos de manutenção para investimentos em outras melhorias no sistema de saneamento. A população só tem a ganhar”, destaca o diretor técnico Hermes Ávila.