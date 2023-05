Sansão Gigante chega à avenida Paulista para comemorar os 60 anos da personagem Mônica

Em comemoração aos 60 anos da menina mais forte do Bairro do Limoeiro, no dia quatro de maio, a Avenida Paulista recebe um Sansão gigante no alto do Conjunto Nacional, um dos prédios mais icônicos da capital paulista. O coelho azul, arremessado pela própria Dona da Rua, fará sua aterrissagem na ação “Coelhadas Gigantes”, onde ficará durante um mês. A intervenção artística faz parte de uma série de ativações que percorrerão o Brasil, durante um ano, para celebrar a data de criação da personagem.

“Abrimos a comemoração do aniversário da Mônica para o público em grande estilo, chamando todos para presenciarem a força da personagem e se divertirem com mais um capítulo da história dessa menina tão forte e que inspira tantos brasileiros. Afinal de contas, não poderíamos deixar de falar sobre a Dona da Rua sem levar a grandeza dos seus 60 anos de história sem uma ação proporcional”, comenta Mônica Sousa, diretora-executiva e inspiração para a personagem.

Para conferir em São Paulo, basta passar pelo Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, 2073, até o dia 05/06.