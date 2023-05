Santos vence o Vasco em São Januário e sobe na tabela do Brasileirão

Visitando o Vasco, o Santos conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14). Com gol de Deivid, prata da casa, no primeiro tempo, o Peixe demonstrou capacidade defensiva para segurar o 1 a 0 durante mais de 70 minutos se somados tempo regulamentar e acréscimos.

Com o resultado em São Januário, o Santos chega a dez pontos e sobe para a quinta posição, logo atrás do pelotão dos líderes, que tem Botafogo (15 pontos), Palmeiras (14) e Fluminense (13). O Cruzmaltino segue com seis pontos e cai para a 15ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (17), quando recebe o Bahia, na Vila Belmiro, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco joga só no sábado (20), quando visita o São Paulo pelo Brasileirão.

Embalado pela boa vitória na última rodada, o Santos abriu o placar aos 28 minutos, com boa jogada coletiva. Lucas Lima tabelou com Lucas Braga na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Deivid, que finalizou de chapa, no canto esquerdo de Léo Jardim.

Em desvantagem, o Vasco voltou com uma mudança de formação para o segundo tempo. Mauricio Barbieri tirou Galarza e colocou Alex Teixeira, no intervalo, buscando um time mais ofensivo. Mais tarde, Erick Marcus e Orellano entraram no lugar de Gabriel Pec e Barros.

Aos 18 minutos, Alex Teixeira chegou perto de empatar, mas parou em João Paulo. O camisa 7 cabeceou na pequena área, mas o goleiro santista fez uma grande defesa de mão trocada e manteve o Peixe na frente.

Conforme o jogo se aproximava do fim, o Vasco aumentou a pressão no campo de ataque e o Santos recuou, para proteger a vitória. Melhor para o Alvinegro Praiano, que se defendeu como pôde, com boas atuações da zaga e do goleiro João Paulo, e saiu de São Januário com os três pontos.