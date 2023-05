Sargento entra em delegacia atirando e mata dois PMs

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Gouveia, entrou em uma delegacia da cidade de Salto, no interior de São Paulo, atirando e matou dois agentes, por volta das 9h desta segunda-feira (15).

As vítimas foram identificadas como sargento Silva e capião Josias. O crime ocorreu na 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I).

Em nota, a corporação informou que a motivação do crime ainda não foi esclarecida. “Todas as providências da Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento, e a Corregedoria da instituição acompanha as apurações”, informou.

Os funcionários do local disseram que o atirador teria discutido com as vítimas ontem (14) por conta de escalas de trabalho.

Outro caso

Na madrugada de domingo (14), um policial civil de folga invadiu a delegacia onde trabalhava, na cidade de Camocim, no norte do Ceará, e matou quatro colegas de trabalho.

Após o crime, ele se entregou à corregedoria e foi preso. Antes disso, o agente fez um vídeo para informar que os policiais que matou eram “péssimos”, mas sente pela esposa e pelos filhos deles.