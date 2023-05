Seciti abre vagas para o Cursinho Preparatório Pré-vestibular Zumbi dos Palmares

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – Seciti, está abrindo vagas para alunos concluintes do Ensino Médio participar do cursinho preparatório Pré-Vestibular Zumbi dos Palmares para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e vestibulares.

O cursinho Zumbi dos Palmares, que é um serviço ofertado gratuitamente a alunos oriundos da rede pública de educação, está sendo realizado na Escola Estadual Marechal Dutra (centro), de segunda a sexta-feira, no período noturno. As aulas iniciam as 17hs e seguem até às 22hs.

Conforme a Secit, todos os interessados devem procuram as coordenadoras do cursinho, no local e horário das aulas.

Para tanto, devem levar documentos pessoais com foto, e se for menor de idade, ir acompanhado de seu responsável legal.

Esta é uma grande oportunidade que a Prefeitura disponibiliza para os jovens estudantes locais se prepararem para o Enem, Sisu ou vestibulares em instituições de ensino públicas e privadas, acessarem a universidade e se graduarem em algum curso do ensino superior.