Secretaria abre inscrições para especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou edital do processo seletivo para o curso de especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). O curso gratuito será ministrado pela Escola de Saúde Pública (ESP-MT) e terá início em julho de 2023.

Serão ofertadas 40 vagas para a especialização, que são categorizadas por grupos (confira em anexo). Podem se inscrever profissionais de nível superior na área da saúde que atuam na avaliação de tecnologias no Estado, nos municípios e no Hospital Universitário Júlio Muller.

Também são contemplados profissionais da comunidade e pessoas com deficiência com nível superior que atuem no processo de incorporação e desincorporação de tecnologias em Mato Grosso. Há, ainda, uma vaga para profissional com nível superior do sistema prisional que atua no campo da gestão de tecnologias em saúde.

“A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso é a primeira do país a ofertar essa especialização. A estratégia da Educação Permanente em Saúde tem o objetivo formar especialistas em avaliação de tecnologias em saúde para aprimoramento do processo decisório do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à incorporação, ao uso e abandono de tecnologias no contexto clínico ou de políticas públicas”, explica a diretora da ESP-MT, Silvia Tomaz.

De acordo com o Edital, serão selecionados 20% a mais de candidatos para cadastro reserva. A publicação do resultado dos candidatos selecionados será em ordem alfabética e a dos suplentes em ordem de classificação.

“A oferta deste tipo de especialização é escassa em todo o país. Neste sentido, o estado inova ao promover uma especialização voltada para ATS aqui em Mato Grosso. Essa é uma ferramenta para aplicar a eficiência na seleção de tecnologias a serem distribuídos pelo SUS”, acrescenta a presidente da comissão permanente de Farmácia e Terapêutica da SES, Kelli Nakata.

O curso será desenvolvido de forma presencial e totaliza 500 horas, distribuídas em quatro eixos integrativos que são desmembrados em 21 unidades de aprendizagens, além dos seminários de acompanhamento de trabalho de conclusão de curso. As aulas serão ofertadas em regime modular, conforme cronograma do curso em Cuiabá.

As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 04 de junho de 2023, mediante entrega dos documentos especificados em edital. A homologação do resultado final do processo seletivo está prevista para 20 de junho de 2023, no Diário Oficial do Estado.

Para se inscrever, o candidato deve se inteirar das etapas do processo e efetuar a inscrição por meio deste link.

O que é ATS?

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é um processo sistemático, transparente e imparcial cujo objetivo é avaliar os benefícios para a saúde, consequências econômicas e sociais decorrentes do uso de tecnologias em saúde – como medicamentos, procedimentos, dietas, programas e exames de diagnóstico.

A ATS é uma ferramenta muito útil no processo de padronização de tecnologias em serviços de saúde ambulatoriais ou hospitalares e na construção de relações de medicamentos essenciais (a exemplo de Remune e RESME).

O uso da ATS é vantajoso na elaboração de protocolos clínicos, em diretrizes terapêuticas, no desenho de políticas públicas, bem como na área de judicialização da saúde e no monitoramento do horizonte tecnológico.