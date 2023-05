Secretaria de Esportes abre inscrições para a segunda etapa dos jogos escolares municipais

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) abriu inscrições para a segunda etapa do Campeonato Esportivo dos Jogos Escolares Municipais na modalidade, competições individuais. As inscrições começaram no dia 03 de maio e vão até o dia 09 de junho.

Destacando que cada modalidade esportiva terá uma data de inscrição diferente, bem como a realização das competições. As sete modalidades dessa segunda etapa, compreendem jogos de Xadrez; Atletismo; Ginástica Rítmica; Judô; Badminton, que é uma modalidade esportiva praticada entre adversários que utilizam raquetes para rebater uma peteca; Tênis de mesa (ping-pong) e, Vôlei de praia.

Conforme a secretaria, as equipes estarão distribuídas em duas categorias de faixas etárias diferentes. A Categoria A por exemplo terá atletas de 15 a 17 anos de idade, ao passo que a Categoria B: terá atletas com idades entre 12 e 14 anos.

Das sete modalidades esportivas dessa etapa, duas já encerram as inscrições. São elas: O atletismo cuja competição deverá ocorrer na manhã do dia 19/05, nas dependências da Escola Estadual Domingos A. Santos; Escola Estadual Silvestre Gomes e, 18º GAC- Grupo de Artilharia de Campanha (Exército), com apoio da associação de atletismo de Rondonópolis e, a Ginástica Rítmica, cuja competição acontece na Academia de Dança Alessandra Carvalho, e vai acontecer o dia 27/05.

Lembrando que na modalidade Atletismo, as duas categorias A e B competirão nos locais acima elencados em provas de: arremesso, lançamento de dardos; lançamento de martelo; salto em altura; salto com vara; corrida com barreiras e, salto em distância.

Das demais cinco modalidades, pelo menos três, serão realizadas em parceria com associações esportivas específicas, como é o caso da modalidade Xadrez Escolar que será realizada em parceria com a Associação Rondonopolitana de Xadrez.

A modalidade Tênis de Mesa será realizada em parceria com a “Associação Tênis de Mesa de Rondonópolis”, e o Judô, por sua vez, será realizado em parceria com o “Dojô Fábrica de Campeões” do Parque São Jorge.

DATAS DAS INSCRIÇÕES E COMPETIÇÕES

As inscrições para a modalidade xadrez escolar, começaram no dia 03/05 e vão até as17h do dia 20/05. Já as competições acontecem nos dias 01 e 02 de junho, a partir das 7h no Ginásio Esportivo Marechal Rondon (centro). Os atletas vencedores receberão troféus e medalhas.

As inscrições para a modalidade Judô, acontecem do dia 04 ao dia 17/05 até as 17h. A pesagem dos atletas e as competições acontecem a partir das 7h, no dia 19/05, na sede do “Dojô Fábrica de Campeões”, localizado na Rua São Sebastião, nº. 1384, no Parque São Jorge, em frente ao Vieira Supermercados.

Para a modalidade Tênis de mesa, as inscrições começam no dia 22 de maio e vão até as 17h do dia 02 de junho. Já as competições ocorrem a partir das 7h do dia 07/06 no Ginásio Esportivo Marechal Rondon. Como premiação o 1º e 2º colocados receberão medalhas.

No caso da modalidade Badminton, as inscrições começam no dia 1º de junho e vão até o dia 09/06. As competições acontecem no Ginásio marechal Rondon, entre os dias: 12 e 16/06, a partir das 7h. A Categoria A (15 a 17 anos) disputa no período da manhã, e a Categoria B (12 a 14 anos) disputa no período vespertino. Os vencedores recebem troféus e medalhas.

Por último, para a modalidade Vôlei de praia, as inscrições começam no dia 05/06 e vão até as 17h do dia 17/06. As competições acontecem entre os dias 19 a 23 de junho, a partir das 7h na quadra da praça do Residencial Granville, localizada na Travessa 1. Os vencedores receberão medalhas de 1º e 2º colocados.

Para os interessados, os contatos para mais informações poderão ser feitos via telefone: nos números: (66) 9 99612-5551; (66) 9 9979-3060; (65) 9 8162 2177; presencialmente na sede da Secretaria, localizada na Rua Otávio Pitaluga no bairro La Salle, ao lado da Uramb ou ainda via e-mail: [email protected]