Secretaria estimula debates sobre saúde mental com alunos das redes municipal e estadual

Adolescentes alunos de escolas municipais e estaduais começaram essa semana a participar das oficinas de saúde mental realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Com o agravo dessas questões nas escolas a equipe do município decidiu por em prática o projeto que já tinha sido idealizado.

Em parceria com a equipe de residência multiprofissional da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), os profissionais dos departamento de ações programáticas e de saúde mental do município estão abrindo o diálogo com os adolescentes por meio de oficinas realizadas em grupos nas escolas.

Os encontros funcionam como um momento onde os alunos reunidos em pequenos grupos possam ganhar voz, expondo seus sentimentos e talvez alguma confusão mental que por vezes os adolescentes não conseguem lidar. Essa é uma ferramenta que pode previnir lesões autoprovocadas até o suicídio.

O gerente do Departamento de Ações Programáticas Leonardo Campos explicou que esse trabalho com os alunos aborda desde a saúde mental de uma forma geral até se aprofundar até a prevenção do suicídio. Ele explica que foi elaborada uma estratégia de encontros em pequenos grupos para evitar inibição e melhorar o desempenho das atividades, para que os adolescentes consigam se colocar e discutir sobre as situações vividas.

Ao final do bate papo os profissionais que estiveram com o grupo apresentam estratégias de apoio para eles lidarem com os problemas. A presença dos profissionais também é importante para cada escola pois acabam virando referência para quando surgir alguma situação de crise, que sejam difíceis de lidar.

Essa semana as equipes já estiveram em quatro escolas estaduais atendendo sete grupos de alunos e para semana que vem o cronograma já foi elaborado para novas unidades.