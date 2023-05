Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social vai distribuir os cartões do programa Ser Família esta semana

O prefeito José carlos do Pátio, juntamente à Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras), Fabiana Rizati, receberam nesta segunda-feira (08), das mãos do representante da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (SETASC) o capitão PM Tavares, os cerca de 5.052 cartões de benefício social do Governo do Estado, do programa “Ser Família”. Os cartões serão separados entre os cinco eixos que o programa tem e depois serão direcioná-los às sedes dos CRAS – Centros de Referência em Assistência Social, que farão a distribuição aos beneficiários cadastrados.

Esse programa é uma parceria entre a Prefeitura via Sempras com a Setasc. O programa atende a algumas faixas de beneficiários distribuídos em cinco eixos por cartão: Ser Família; Ser Família Criança; Ser Família Idoso; Ser Família Inclusivo e, Ser Família Indígena.

Os cartões começaram a ser distribuídos na capital Cuiabá nesta terça-feira (9). No interior do estado, aqui em Rondonópolis uma parceria entre a SETASC e a PM/MT , estabeleceu que a Polícia Militar fará os encaminhamentos e a entrega às Prefeituras. Conforme a secretária os cartões já estão sendo separados por categorias e também estarão disponíveis aos cadastrados no programa.

Lembrando que as famílias selecionadas para receber o benefício do Programa Ser Família, deverão comparecer aos CRAS locais portando documento pessoal com fotografia para a retirada do cartão.

Ressaltando que para ser beneficiário desse programa é necessário preencher todos os requisitos como, por exemplo, ter renda per capta de R$ 105,00, ser de extrema pobreza, e apenas uma pessoa da família ter realizado o cadastro.

Apesar de receberem o cartão do Ser Família a partir do dia 9 de maio na capital Cuiabá e demais cidades do interior, o crédito somente será desbloqueado em todos os cartões na sexta-feira (12).

Cada família beneficiada receberá o cartão conforme foi informado no momento do cadastro, ou seja, de apenas um tipo de benefício, seja ele somente do SER Família, ou das outras vertentes, como o SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Inclusivo e SER Família Indígena.

LOCAIS DE ENTREGA DOS CARTÕES

Entrega dos cartões começa neste sábado dia 13/05 (período integral) nos seguintes locais: CRAS

1-Alfredo de Castro- Escola Celson Antônio de Carvalho. 2-Res. Ana Carla- Escola Francisca Barros 3-Conjunto São José- Escola CPAC 4-Jd Iguaçu- Escola Rosalino 5-Jd. Luz d Iara- SCFV Padre Lothar – CSU 6-Rio Vermelho – Escola Nossa Sª Aparecida 7-CRAS Sagrada Família- Praça Zumbi dos Palmares. 8- CRAS Padre Lothar- Escola Frei Milton