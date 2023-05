Seduc e Sesp iniciam testes em câmeras de monitoramento nas escolas estaduais

As Secretarias de Estado de Educação (Seduc-MT) e de Segurança Pública (Sesp-MT) iniciaram, nesta semana, os testes na instalação das câmeras de monitoramento nas escolas da rede estadual. Para que o sistema de cada unidade seja validado, é necessário 100% de eficiência das conexões com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o controle de acesso às unidades escolares vai ser realizado em tempo real e deverá contribuir para a segurança da comunidade escolar. Para ele, a cooperação técnica entre Seduc e Sesp representa o fortalecimento da segurança no ambiente escolar.

“A instalação desses equipamentos representa um avanço e uma ação inédita no âmbito do poder público estadual. É uma ferramenta que vai reforçar o monitoramento permanente das nossas escolas e também possibilitar o acompanhamento da movimentação no entorno da escola”, diz o secretário.

O superintendente do Ciosp, delegado Cláudio Santana, reforça que o sistema faz parte do programa ‘’Vigia + MT’’, e que vai contribuir com a segurança dentro e fora das unidades escolares. “Além de monitorar a segurança na escola, o sistema também contribui de forma direta com a comunidade. As câmeras vão inibir a presença de alguém mal-intencionado, já que funcionará 24 horas”, afirma.

Ele explica que essa fase de testes ocorre nas primeiras 20 escolas que receberão os equipamentos e é fundamental, pois vai garantir ação imediata da força policial, caso seja necessária.

A diretora da Escola Estadual Professora Eliane Digigov Santana, Rutineli Alves, afirma que as novas câmeras de monitoramento são ferramentas importantes na rotina escolar dos mais de 1.500 estudantes da unidade. “É imprescindível para a segurança da comunidade escolar e nos passa uma sensação de acolhimento”, pontua.

Para a diretora Eliane Aparecida, da Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos, além da segurança, a implantação dos equipamentos de monitoramento trará mais tranquilidade à comunidade. “Acredito que esse sistema de segurança vai fortalecer nossa unidade escolar e comunidade, transformando o espaço em um ambiente seguro para todos”, avalia.

Para a gestora, as câmeras também vão contribuir na prevenção do bullying e fornecer aos educadores uma ferramenta para monitorar e conciliar as questões disciplinares no pátio.