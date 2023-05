Seduc entrega 318 notebooks para professores da Rede Municipal de Ensino em Rondonópolis

“O que a gente quer mostrar para a sociedade é que não existem duas redes, estadual e municipal, existe a rede pública” afirma o Prefeito José Carlos. O pronunciamento foi feito durante o evento da entrega de 318 notebooks para a rede municipal de ensino de Rondonópolis (MT).

A entrega foi feita pelo Governo do Estado de Mato Grosso (MT) por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), na Escola Terezinha, no bairro Celina Bezerra, e contou com a presença do Secretário de Estado de Educação, Alan Resende Porto, em Rondonópolis (MT).

Durante o evento, o prefeito José Carlos do Pátio enfatizou a importância do redimensionamento de ensino.

“O redimensionamento está dando certo, esse trabalho entre o Estado e o Município. O Secretário veio entregar hoje os notebooks para todos os professores efetivos da rede municipal, mas também vem já para autorizar a reforma de 6 escolas que o Estado passou para o Município, para nós continuarmos o projeto de redimensionamento. Também vai discutir kits escolares para nós, a questão das merendas, transporte escolar, construção de duas escolas, nós vamos reconstruir a Escola Carlos Pereira Barbosa, nós vamos construir uma Escola Estadual no bairro Alfredo de Castro, no Mathias Neves, na região da Vila Rica. O que a gente quer mostrar para a sociedade é que não existe duas redes, estadual e municipal, existe a rede pública que é para todas as crianças, adolescentes, sociedade e a gente vai trabalhar integrado” afirma o Prefeito José Carlos.

O Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, deixa claro que o que importa é a qualidade da educação para o estudante de Rondonópolis.

“Estamos falando de um sistema único de educação para atender os alunos dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. A parceria está acontecendo para atender a infraestrutura, ambientes melhores, construção de escolas, reformas, investir em tecnologia. Na data de hoje, na parceria do Governador Mauro Mendes e o Prefeito José Carlos do Pátio, a gente vai estar doando para a Prefeitura 318 notebooks que vão estar sendo entregues hoje para os professores efetivos da rede municipal. Aqui não tem atendimento diferenciado, a gente fala das duas redes porque o que importa para nós

é qualidade da educação para o estudante aqui de Rondonópolis” finaliza o Secretário.