Segunda temporada de ‘De Volta Aos 15’ chega à Netflix em 5 de Julho

A expectativa era tanta que parece ter durado 15 anos, mas ‘De Volta aos 15’, série sobre uma mulher de 30 anos que viaja no tempo e volta a ser adolescente, está retornando e já tem data de estreia marcada! Maisa, que interpreta a Anita de 15, e Camila Queiroz, a Anita adulta, voltam às telas da Netflix no dia 5 de julho para uma segunda temporada que acaba de ganhar imagens inéditas e pôster.

Na nova fase, a Anita de 30 anos (Camila Queiroz) precisa voltar aos 15 (Maisa) para tentar consertar a vida da irmã, Luiza (Amanda Azevedo / Mariana Rios). No entanto, Joel (Antonio Carrara / Gabriel Stauffer) invadiu a conta dela no Floguinho e também se tornou um viajante no tempo. Depois de um dia desastroso em que ele interfere na vida de todo mundo, Anita retorna a 2021 só para descobrir que seu momento perfeito em Paris ao lado de Henrique (Caio Cabral / Breno Ferreira) não existe mais. Tudo está diferente. E agora? Anita e Joel precisam unir forças para colocar tudo nos eixos e consertar o futuro. No meio disso tudo, ela ainda vai ter que decidir com quem quer ficar: o romântico Henrique, o parceiro Joel ou… o improvável e irresistível Fabrício (João Guilherme / Bruno Montaleone).

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, a série ‘De Volta aos 15’ traz, em sua segunda temporada, ainda mais nostalgia dos anos 2000, diversão, tretas e, claro, dramas da vida adulta e da vida adolescente. A direção geral é de Maria de Medicis, com direção episódica de Marina Person e de Ian SBF. “É uma alegria e grande realização poder me juntar a esse projeto. A segunda temporada de De Volta aos 15 vai elevar ainda mais os momentos nostálgicos, com cenas que homenageiam Charlie Brown Jr., por exemplo, além de continuar trazendo temas urgentes como a diversidade”, comenta Maria.

Produzida por Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, para a Netflix, a nova temporada de De Volta aos 15 tem roteiro de Vitor Brandt (chefe de sala), Amanda Jordão, Gautier Lee, Pedro Riera e Ray Tavares, com André Hanks como assistente. Janaína Tokitaka, Renata Kochen e Alice Marcone também participaram do desenvolvimento, que teve ainda consultoria de Luh Mazza.