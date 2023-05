Sempras vai distribuir os cartões “Ser Família” em três locais neste sábado (13)

A Sempras – Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, alterou os locais de distribuição dos Cartões do programa social de transferência de renda “Ser Família” do Governo do Estado, para três locais, neste sábado (13) aqui na cidade.

Segundo a secretária Fabiana Rizati declarou em entrevista a imprensa na manhã desta quinta-feira (11), a Prefeitura centralizou a distribuição em três locais da cidade, visando facilitar o acesso e a entrega dos referidos cartões aos beneficiários cadastrados no programa.

Conforme a secretária, dos cerca de 5.052 cartões das famílias cadastradas no município, pelo menos dois mil deles serão entregues na manhã deste sábado (13), a partir das 7h30, na sede do Centro de Convivência Padre Lothar (antigo CSU), na região da Vila Operária, os beneficiários referenciados pelos CRAS do: Jd. Iguassu, Luz Dayara e Conjunto São José, que deverão se dirigir até o local acima citado, munidos de um documento oficial com foto de identificação, para que possa retirar o cartão, que inclusive, já estará habilitado e com crédito de R$ 220,00 para o uso imediato. Os depósitos acontecem bimestralmente.

No segundo momento a Sempras, estará a partir das 8h30 realizando a entrega dos cartões no Ginásio Marechal Rondon no centro, a beneficiários cadastrados nos CRAS: da Praça CEU; Alfredo de Castro e Rio Vermelho.

O terceiro local indicado é a sede do Oratório Dom Bosco, localizado no Parque Universitário, que vai reunir beneficiários cadastrados nos CRAS: do Jardim Ana Carla e residencial Padre Lothar a partir das 10h para a entrega dos referidos cartões.

Como o programa Ser Família engloba cinco eixos de beneficiários a saber: Ser Família; Ser Família Criança; Ser Família Inclusivo; Ser Família Idoso e, Ser Família Indígena, estes últimos beneficiários cadastrados (indígenas) receberão os cartões pessoalmente e diretamente na aldeia Tadarimana, na manhã da segunda-feira (15).

Reforçando que nesse sábado (13) acontece apenas a entrega dos cartões do programa Ser Família às famílias beneficiárias já cadastradas, e não, a realização de novos cadastros.