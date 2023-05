Senadores querem ouvir presidente da Petrobras sobre mudança na política de preços

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, deve ir à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar o fim da paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional (veja evolução do preço abaixo). A medida foi anunciada pela empresa nesta terça-feira (16). A audiência pública não teve data definida.

O requerimento foi proposto pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). Segundo ele, nenhuma empresa pode funcionar nem a base de preços excessivos, que arrochem o consumidor, e muito menos com preços subdimensionados, que destruam a empresa. “O Brasil já vivenciou os dois extremos. O que queremos é confirmar que a intenção da Petrobras agora é funcionar como uma empresa eficiente e qualificada”, afirmou o parlamentar.

O política de paridade internacional (PPI) estava vigente há mais de seis anos. Com isso, a Petrobras deixa de ter referências externas como base principal para os reajustes. A medida atrelava os valores dos combustíveis ao mercado internacional de petróleo.

Com isso, a gasolina ficará R$ 0,40 por litro mais barata nas refinarias a partir desta quarta-feira (17). A redução é de 12,6%. Por sua vez, a queda no diesel será de R$ 0,44 por litro (-12,8%). No gás de cozinha, baixa de R$ 8,97 no botijão de 13 kg (-21,3%).

O senador Sergio Moro (União-PR) afirmou que foi “surpreendido” pelo anúncio da Petrobras, mas destacou que o convite a Prates para ir à comissão não tem caráter “punitivo”.

“É uma audiência informativa, e a CAE precisa se informar sobre a política econômica do país. Não coloco essa audiência como alguma medida punitiva. Pelo contrário, apenas informativa”, disse.