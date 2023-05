Sesc oferta 18 vagas no ‘Programa de Estágio 2023’ em Cuiabá e Rondonópolis

Universitários interessados em ingressar no mercado de trabalho integrando o Sistema Fecomércio-MT, por meio do ‘Programa de Estágio 2023’ do Sesc-MT, têm até a próxima sexta-feira (26), para se candidatarem em uma das 18 oportunidades pelo link bit.ly/programadeestagiosesc. As vagas, destinadas aos acadêmicos de Pedagogia, Educação Física (bacharelado) e Educação Física (licenciatura), são para atuar em diferentes unidades do Sesc-MT em Cuiabá e Rondonópolis.

“O Sesc-MT possui um programa de estágio focado no aprendizado prático das rotinas dentro da organização coorporativa, voltados às áreas de atuação dos estudantes. Eles são incentivados a desempenhar e aprimorar seus conhecimentos adquiridos na universidade, sempre com a supervisão de profissionais experientes. Além disso, experimentam a vivência do trabalho em equipe, habilidade indispensável em qualquer ofício”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

Os interessados em atuar no Sesc Arsenal, Sesc Equilíbrio e Sesc Escola, em Cuiabá, e Sesc Rondonópolis, devem realizar sua inscrição na vaga desejada exclusivamente pelo site www.sescmt.com.br, no campo ‘Programa de Estágio’ da aba ‘Institucional’, até às 17h de sexta-feira (26). O contrato de estágio dispõe de bolsa remunerada e ‘Auxílio Transporte’, somando o valor de R$1.020.

Sesc Arsenal, Sesc Equilíbrio e Sesc Escola (Cuiabá)

Pedagogia – 1 vaga

Educação física (Licenciatura) – 1 vaga

Educação física (Bacharel) – 4 vagas

Sesc Rondonópolis

Pedagogia – 9 vagas

Educação física (Bacharel) – 2 vagas

Educação física (Licenciatura) – 1 vaga