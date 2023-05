Sesc Rondonópolis expõe obras de alunos do Núcleo de Artes Visuais e propõem diálogo sobre artesanato mato-grossense

Peças produzidas pelos alunos do Núcleo de Artes Visuais do Sesc Rondonópolis estrelam a exposição promovida pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (Sesc-MT), a partir desta quinta-feira (19). A exposição ‘Diálogos: Perspectivas sobre o artesanato de Mato Grosso’ tem entrada gratuita para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

“São trabalhos que exibem a diversidade cultural da nossa região e expressam as visões e ideias dos nossos talentosos alunos. A exposição é uma oportunidade imperdível para quem deseja conhecer mais sobre diferentes manifestações artísticas e conferir um pouco do que é produzido em nossos núcleos de arte”, destaca a diretora de Produtos e Serviços do Sesc-MT, Ellen Camargo. As obras permanecem à mostra até o final de setembro.

Os trabalhos resultam do Clube do Ceramista, Clube de Bordado e Ateliê de Xilogravura, atividades sistêmicas oferecidas pelo Sesc Rondonópolis aberta a toda a comunidade. “Aqueles que visitarem a exposição e se encantarem pelas técnicas podem, ainda, se inscrever nas aulas para desenvolver suas próprias peças. A inscrição é feita na Central de Atendimento ao Cliente da unidade”, informa a diretora.

Inspirados pelo documentário ‘Saberes pelas mãos do tempo’, produzidos pelo Sesc-MT em 2019, os artesãos propõem a exposição como forma de perpetuar o cenário de Mato Grosso em meio as artes. São apresentadas perspectivas próprias do pantanal, da capital mato-grossense, do cerrado, dos dialetos e costumes populares na tentativa de propagar os traços do regionalismo.

Os cerca de 30 ceramistas, bordadeiras e xilógrafos que assinam as obras da exposição ‘Diálogos: Perspectivas sobre o artesanato de Mato Grosso’ se inspiraram e homenageiam nomes relevantes para a arte regional e nacional: Alair Fogaça, Alcides Ribeiro, Carlos Rogério, Delma Vicenti, Helena Arruda, Judith Pereira, Lucileika Davi, Nice Aretê, Osmar Virgílio e Ozil Moraes.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

SERVIÇO

Exposição ‘Diálogos: Perspectivas sobre o artesanato de Mato Grosso’

Quando: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Onde: Galeria de Arte do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família, Rondonópolis-MT)

Entrada gratuita