‘Sesc Saúde Mulher’ inicia atendimentos gratuitos em Rondonópolis nesta semana

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), iniciou em Rondonópolis, na quarta-feira (17), atendimentos gratuitos na unidade móvel ‘Sesc Saúde Mulher’. O projeto realiza os principais exames preventivos referentes à saúde feminina, promovendo o acesso das mulheres aos cuidados médicos. Os exames realizados, papanicolau (citopatológico) e mamografia, são os principais adotados no Brasil para a prevenção de câncer, por meio do diagnóstico precoce.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, fala sobre o início de mais um ciclo de atendimentos. “Nosso objetivo com o Sesc Saúde Mulher é viabilizar o acesso à saúde para o maior número de mulheres e promover a conscientização sobre a importância da prevenção, principalmente do câncer de colo do útero e câncer de mama”, afirma.

O Sesc-MT apoia as políticas públicas de saúde, por meio de parcerias que direcionam o itinerário da unidade móvel. “Desde 2019, 30 mil mulheres foram atendidas. Muitas estavam realizando os exames pela primeira vez, evidenciando a importância da ação”, destacou o diretor Regional do Sesc-MT, Allan Serotini. Em Rondonópolis, A chegada do projeto se dá por meio da parceria com o deputado estadual, Cláudio Ferreira.

Atendimentos

A unidade móvel do Sesc Saúde Mulher é equipada com mamógrafo digital e estrutura adequada para a realização da coleta do papanicolau de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e entre 13h30 e 16h30.

A estrutura está instalada no estacionamento do Supermercado Tropical, no bairro Residencial Sagrada Família, onde as pacientes devem buscar o agendamento das consultas no local. Há, ainda, uma tenda preparada para acomodar as mulheres que aguardam para serem atendidas.

Sediada em Rondonópolis, a unidade móvel do Sesc Saúde Mulher tem capacidade para atender as mulheres da região. “Em Jaciara, por exemplo, último município onde a unidade esteve, os municípios da região do Vale do Rio Guaporé também foram atendidas”, lembra o presidente do Sistema Fecomércio-MT.

A realização do exame papanicolau é recomendada para todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual. Já a mamografia, deve ser inclusa na rotina médica das pacientes entre 40 e 69 anos.

Prevenção ao câncer

Oferecidos gratuitamente pelo Sistema Fecomércio-MT, o exame citopatológico é o método do rastreamento oficial do câncer de colo do útero adotado no Brasil, assim como a mamografia de rastreamento para o câncer de mama, já que ambos possuem ampla capacidade de detectar alterações que indicam estágios iniciais e com melhores chances de tratamento, como pequeno tamanho ou baixa densidade.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) referentes a 2022, divulgados pelo Ministério da Saúde, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil, seguido do câncer de colo do útero, que ocupa o terceiro lugar. Somente em Mato Grosso, 1.260 mulheres receberam um dos diagnósticos no ano passado, sendo 82% casos de neoplasia maligna da mama.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

SERVIÇO

Atendimentos no ‘Sesc Saúde Mulher’

Quando: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e entre 13h30 e 16h30

Onde: Estacionamento do Super Mercado Tropical (Av. Governador Júlio José de Campos, 2673, Residencial Sagrada Família, Rondonópolis-MT)

Atividade gratuita