Sidney Magal faz vídeo no hospital após sangramento no cérebro

Sidney Magal gravou um vídeo, direto do hospital onde está internado, para dar detalhes de seu estado de saúde aos fãs. Segundo o último boletim médico do cantor, divulgado nesta terça-feira (30), ele teve um sangramento no cérebro após passar mal em um show no interior de São Paulo, na última quinta (25).

“Alô pessoal, queridos admiradores do Sidney Magal. Sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum clone, nenhum cover, sou eu que sou um ser humano como todos vocês. E é por isso que estou dando uma satisfação do que me aconteceu”, disse Magal.

“Tive uma alta muito grande de pressão e quando fui atendido foi detectado um pequeno AVC, que poderia ter se tornado uma coisa muito grave, caso não tivesse sido atendido imediatamente […] Já estou sentando, levantando e acredito que pernas tremendo vocês só vão ver nas músicas que danço e olhe lá. Portanto, fiquem tranquilos”, acrescentou.

O artista ainda ironizou os rumores de que estaria com a saúde fragilizada e até as fake news sobre sua morte. “Um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram que já até morri. Olha aí, não morri, não, porque morto não fala. Quem diria que eu ia dizer essa frase. Em breve, estarei de volta”, finalizou.

Assista ao vídeo.