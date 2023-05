Simples assim!

Duas notícias me chamaram a atenção hoje, antagonicamente. A primeira é de que a Bridgestone demitirá 600 funcionários de sua unidade de Santo André-SP, por conta do encerramento da produção de pneus para veículos de passeio naquela unidade. Enquanto isso, por aqui, o SINE-MT anuncia milhares de vagas de emprego. Quanta diferença! E a diferença está no agro.

Crescendo ao ritmo chinês, a economia de Mato Grosso se beneficia com o grande momento que o campo vive, mormente no desenvolvimento do agrobusiness. A principal matriz econômica do estado não caiu do céu, mas foi forjada mais em laboratório que na fazenda. O desenvolvimento científico garantiu a produção de sementes adequadas às condições climáticas que temos por aqui e, incrivelmente, desenvolveu uma agricultura tropical, única no planeta.

A nosso favor, temos em Mato Grosso um relevo que permite a mecanização da lavoura e a produção em escala de grãos. Também, a incidência da luz solar, por estarmos mais próximos da linha do Equador, favorece o desenvolvimento das plantas. Por fim, a regularidade climática, especialmente no que concerne ao regime de chuvas, convida mesmo a plantar e a colher. Mas nem tudo são flores.

Não temos um solo muito fértil. No estado, utiliza-se o dobro de adubos que nos estados do Sul do país. Além disso, nossa estrutura logística não é adequada para quem produz no centro geodésico da América Latina e precisa exportar para o hemisfério norte. Ainda levamos parte importante de nossa produção para os portos do Sudeste e do Sul do Brasil, o que nos rouba a competitividade. E nossa capacidade de armazenamento tem déficit de 20% da nossa produção, o que obriga o produtor a vender a safra mesmo quando os preços não estão lá essas coisas, já que não tem onde guardar o produto.

Atualmente, o homem e a mulher do campo ainda têm a preocupação presente da volta das invasões de terra no país por movimentos dito sociais, prática covarde e criminosa que conta com a leniência do atual governo federal. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT paulista, afirmou recentemente, após invasão do MST a uma fazenda a Suzano Celuloses na Bahia, que a companhia precisava dialogar com os líderes do momento para chegarem a um acordo. Entrar em acordo com invasor de terras? Absurdo! Seria o mesmo que pedir ao leitor que dialogasse com o ladrão que entra em sua casa para roubar. Não há diálogo possível com quem não cumpre a lei. Simples assim.

Rendo minha homenagem ao agronegócio. Pessoalmente, não planto nem colho, mas tenho enorme benefícios para mim e para minha família da atividade agropecuária no estado. A propósito, o computador que emprego para redigir esse texto é importado (da marca Dell) e só está aqui porque foi comprado com os dólares que entram no Brasil graças à exportação das commodities que essa “turma da botina” produz. Eles são, na prática, responsáveis por garantir o equilíbrio de nossa balança externa de comércio e pagamentos. Simples assim.