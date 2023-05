Sine disponibiliza mais de 2,7 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza nesta semana 2.723 mil novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com documentos pessoais e comprovante de residência.

O município de Primavera do Leste divulgou 375 oportunidades nesta semana, dentre elas: auxiliar de linha de produção (89), trabalhador da avicultura de postura (60), auxiliar de armazenamento (51), operador de empilhadeira (31), repositor em supermercados (15), enfermeiro (6), auxiliar administrativo (3) e engenheiro civil (2). Em Rondonópolis, são 125 vagas de emprego.

Já no município de Sinop, o Sine-MT contabilizou 259 oportunidades, como: servente de pedreiro (36), operador de caixa (20), vendedor interno (18), atendente de farmácia (13), carpinteiro (10), analista fiscal (economista) (4), armador de estrutura de concreto (3) e açougueiro (1).

Em Alto Araguaia são 178 oportunidades distribuídas entre: pedreiro (23), motorista de caminhão (16), eletricista auxiliar (8), auxiliar administrativo (4), auxiliar de limpeza, (3), vendedor de comércio varejista (1) e copeiro (1).

Para o público em geral que mora em Cuiabá e Várzea Grande as 307 vagas estão disponibilizadas em áreas como: auxiliar de produção (91), ajudante de açougueiro (30), carpinteiro (14), operador de caixa (6), azulejista (3), auxiliar técnico de refrigeração (2), motofrentista (1), garçom, (1) e cozinheiro doméstico (1), cuidador de idosos (1), operador de telemarketing (1), gerente de marketing (1) e recepcionista atendente (1).

Para as pessoas com deficiência (PCD) estão distribuídas 130 vagas, como: auxiliar de linha de produção (54), atendente de marketing (40), encarregado de obras (5), pedreiro (4), eletricista de instalações (3), vigia (1), auxiliar de estoque (1) e lavador de ônibus (1).

Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.

Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.

Quadro de vagas aqui.