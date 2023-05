Sine está com mais de 3,1 mil vagas de emprego abertas em Mato Grosso

Farmacêutico, garçom, assistente jurídico e auxiliar administrativo são algumas das oportunidades de emprego nesta semana no Sistema Nacional de Emprego (Sine MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, estão disponíveis 3.174 vagas de emprego.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com documentos pessoais e comprovante de residência.

Em Rondonópolis, o Sine fica rua João Pessoa, 802, Centro. A unidade está com 91 vagas abertas nas áreas: administrativas, comércio e indústria. Confira a lista completa abaixo:

Em Barra do Garças são 157 vagas de emprego nas áreas de servente de obras, encanador, cuidador de idosos, atendente de balcão, eletricista de instalações, ajudante de carga e descarga de mercadorias, caseiro, auxiliar de estoque e operador de máquina de laticínios.

No município de Nova Mutum 282 oportunidades estão disponíveis nas áreas de operador de processo de produção, auxiliar de linha de produção, pedreiro, servente de obras, ajudante de açougueiro e carpinteiro.

Outro município em destaque é Sinop com 282 vagas disponibilizadas, dentre elas: pizzaiolo, vendedor interno, técnico em segurança do trabalho, instalador de sistemas eletroeletrônicos, garçom, auxiliar administrativo, coordenador pedagógico e motorista de caminhão-guincho pesado com munk.