Sitiante de 58 anos morre atropelado na Rodovia do Peixe

Um homem de 58 anos, identificado como Anito Alves de Souza, morreu atropelado no início da noite deste domingo no km 16 da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT. Segundo populares, ele é morador da região.

De acordo com um sitiante, Anito teria ido passar o dia na casa de um vizinho e estava voltando no momento do acidente.

Uma testemunha que ouviu o barulho da colisão chegou a ver um Uno branco saindo do local. O motorista saiu sem prestar socorro a vítima.

Anito bateu a cabeça em uma valeta de água. O Samu foi acionado, mas ele não resistiu.

Policiais militares, civis e Politec estiveram no local. O caso segue sob investigação.