Smel e Escola de Dança e Arte Alessandra Carvalho oferecem a Rondonópolis a Primeira Copinha Escolar de Ginástica Rítmica

No sábado (27), a população rondonopolitana vai ter a oportunidade de apreciar um espetáculo de ginástica rítmica e todas as possibilidades, a elegância e a sofisticação que essa modalidade pode proporcionar à plateia. O evento acontece na Escola de Dança e Arte Alessandra Carvalho, onde as ginastas estarão se apresentando, a partir das 9h, na Primeira Copinha Escolar de Rondonópolis de Ginástica Rítmica em uma exibição com entrada franca para pais, familiares, amigos e público em geral.

“Há dois anos, trouxemos de São Paulo a ginasta e árbitra de ginástica rítimica Ianca Nascimento para dar as aulas” compartilha a bailarina Alessandra Carvalho, que é proprietária da escola de dança onde as lições acontecem. Ela ainda comenta sobre a parceria feita com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel): “Esse é um projeto pioneiro em Rondonópolis e hoje temos 39 alunas de quatro a 17 anos, algumas, inclusive, oriundas de escolas municipais e estaduais”.

Evoluções com fita, bola, arco, corda e maças – que são objetos similares a balizas utilizadas para as meninas e moças trabalharem com as mãos durante as coreografias – dão ênfase ao diálogo entre o corpo e esses cinco elementos, primando pela beleza e equilíbrio na articulação dos gestos

Em uma mescla de encenação teatral e técnica esportiva, que realça senso estético, ritmo e movimento harmonizado com a musicalidade, essa modalidade é marcada pela graça, leveza e suavidade da expressão corporal e tem como característica o fato de ainda ser executada somente por mulheres.

Outra novidade, é o ineditismo na participação da ginástica rítmica nos Jogos Escolares Estudantis. “As classificadas nos três primeiros lugares do campeonato do sábado vão competir na fase estadual, que acontece em Várzea Grande, de 13 a 16 de julho, representando Rondonópolis entre os municípios da Região Sul. E estamos felizes por ter, pela primeira vez, a ginástica rítmica incluída nos Jogos Escolares”, anuncia a secretária de Esporte e Lazer, Susan Meire Morette Binha.

Alessandra explica que a avaliação sobre a performance das atletas e o manejo com os aparelhos será feita pela professora Ianca. “Além das medalhas para as que ficarem nas três primeiras colocações, a nossa escola vai prestigiar todas as ginastas com uma medalha de participação. Afinal, a intenção não é apenas vencer, mas integrar a programação, treinando habilidades como contato com o público e desembaraço para que elas desenvolvam autoestima, autoconfiança e superem a timidez, entre outras aptidões”, salienta a bailarina e complementa: “Queremos também mostrar a Rondonópolis que a cidade já tem disponível aulas de ginástica rítmica e que estamos prontos para descobrir e acolher talentos”.

A Escola de Dança e Arte Alessandra Carvalho fica na Rua Armando Araújo 24 (esquina com a Fernando Corrêa), Parque Real.