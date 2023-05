Susana Werner e Julio Cesar reatam casamento após dois dias de separação

Susana Werner anunciou no Instagram, nesta terça-feira (23), que reatou o casamento com Julio Cesar. A atriz tinha revelado o término do relacionamento de 21 anos com o ex-goleiro dois dias atrás, no último domingo (21).

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro”, começou em publicação no Instagram.

Ela ainda agradeceu o carinho dos fãs e disse que eles contribuíram para a reflexão do casal. “Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, escreveu.